सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए सीएम, डीके शिवकुमार लेंगे डिप्टी CM पद की शपथ; 20 मई को शपथ ग्रहण

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जबकि डी.के. शिवकुमार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक सरकार के गठन के लिए आम सहमति जताई। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा।

Siddaramaiah to be the next chief minister of Karnataka and DK Shivakumar to take oath as deputy chief minister. Congress President Mallikarjun Kharge arrived at a consensus for Karnataka government formation. The oath ceremony will be held in Bengaluru on 20th May.