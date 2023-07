Modi Surname Remark: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को झटका, पूर्णेश मोदी बोले- यह सच में सत्यमेव जयते है

नई दिल्ली, एजेंसी। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि राहुल गांधी ने सूरत की अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल ने हाईकोर्ट से कसूरवार ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी।

वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश सभी को मानना चाहिए। यह वास्तविक अर्थों में सत्यमेव जयते है...'।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 'मोदी उपनाम' टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के बाद भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने ANI को अपना बयान दिया।

