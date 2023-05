Karnataka CM: मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 'पोस्टर वार', सिद्धारमैया के साथ मतभेदों को शिवकुमार ने नकारा

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। नतीजे सबके सामने हैं, अब सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके हाथ लगेगी। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि सिद्धारमैया के साथ उनके किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं हैं।

तुमकुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि मतभेद की अटकलों के बीच मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। मैंने कई बार पार्टी के लिए कुर्बानी दी है और सिद्धारमैया जी के साथ खड़ा हुआ हूं। मैंने सिद्धारमैया को हमेशा ही समर्थन दिया है।

कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख की टिप्पणी दोनों नेताओं के संबंधित समर्थकों द्वारा कर्नाटक के "अगले सीएम" के रूप में संदर्भित पोस्टर लगाए जाने के घंटों बाद आई है।

Some people say that I have differences with Siddaramaiah but I want to clear that there is no difference between us. Many times I have sacrificed for the party and stood with Siddaramaiah ji. I have given cooperation to Siddaramaiah: Karnataka Congress president DK Shivakumar pic.twitter.com/yUU3GKsGKQ