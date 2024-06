'मोदी की सरकार नहीं बनेगी, अगर बन भी गई तो...', कौन-सी चाल चलने की तैयारी में I.N.D.I.A गठबंधन; संजय राउत ने कही बड़ी बात

एएनआई, मुंबई। NDA Alliance। एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसी बीच शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए की ये सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। उन्होंने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा," मैं बार-बार कह रहा हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और अगर उनकी सरकार बन भी गई तो टिक नहीं पाएगी"

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, " I am saying this again and again, Modiji's govt won't be formed and if his govt is formed, it won't last" pic.twitter.com/J9qrH00HKs