मुंबई, पीटीआई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि शरद पवार ने पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए और समय मांगा है। पटेल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दक्षिण मुंबई में पवार के सिल्वर ओक आवास पर उनसे मुलाकात की।

प्रफुल्ल पटेल ने कहा, “हमने शरद पवार साहब से एनसीपी समिति के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है। समिति ने पार्टी प्रमुख के रूप में पद छोड़ने के उनके फैसले को खारिज कर दिया है। उन्होंने (पवार) और समय मांगा है, जिसके बाद वह अपने फैसले से अवगत कराएंगे।''

#WATCH | NCP Panel committee members met Sharad Pawar at the latter's residence in Mumbai

NCP's core committee unanimously passed a proposal today and rejected Sharad Pawar's resignation and requested him to continue as NCP chief.

(Video source: NCP) pic.twitter.com/5xzsMZkstl