इन विधायक और सांसदों ने नहीं छोड़ा शरद पवार का साथ, नंबर गेम में NCP प्रमुख के साथ खड़े हैं ये ने

मुंबई के वाईबी चव्हाण केंद्र में शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाई गई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में शरद पवार के साथ 13 विधायक और 5 सांसद मौजूद थे। आइए जानते हैं कि कौन-कौन विधायक सासंद और एमएलसी फिलहाल शरद पवार के साथ हैं। गौरतलब है कि नंबर गेम मामले में अजित पवार का पलड़ा भारी दिख रहा है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)

मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल का दौर जारी है। शिवसेना के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) बिखरने के कगार पर खड़ी है। एनसीपी पार्टी की बुनियाद रखने वाले शरद पवार के भतीजे ने न सिर्फ पार्टी से बगावत किया बल्कि पार्टी को दो धड़ों में तोड़ दिया है। एनसीपी का दामन छोड़कर अजित पवार ने भाजपा-शिंदे गुट का दामन थाम लिया। अब चाचा और भतीजा दोनों, एनसीपी पार्टी पर दावा ठोक रहे हैं। अजित पवार दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पार्टी के 40 से अधिक विधायक हैं। वहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक में कुल 13 विधायक शामिल हुए। Sharad Pawar receives massive support ahead of the meeting#NCPCrisis #NCPBreaksUp #NCPSplit #AjitPawar #MaharashtraPolitics #SharadPawarpic.twitter.com/2AuiPTZG3Q — Oneindia News (@Oneindia) July 5, 2023 ये 13 विधायक दिखे शरद पवार के साथ बुधवार को मुंबई के वाईबी चव्हाण केंद्र में शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाई गई। जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में शरद पवार के साथ 13 विधायक और 5 सांसद मौजूद थे। 13 विधायकों में 13 विधायकों में अनिल देशमुख, रोहित पवार, राजेंद्र शिंगणे, अशोक पवार, किरण लहमाटे, प्राजक्ता तानपुरे, बालासाहेब पाटिल, जीतेंद्र अव्हाड, चेतन विट्ठल तुपे, जयंत पाटिल, राजेश टोपे, संदीप क्षीरसागर और देवेंद्र भुयार शामिल हैं। बैठक में ये 5 सांसद हुए शामिल श्रीनिवास पाटिल सुप्रिया सुले अमोल कोल्हे फौजिया खान वंदना चव्हाण बैठक में ये तीन एमएलसी शामिल हुए शशिकांत शिंदे बाबाजानी दुरानी एकनाथ खाड्स गौरतलब है कि नंबर गेम मामले में अजित पवार का पलड़ा भारी दिख रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआइ ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि अजित पवार की बैठक में 35 विधायक और पांच एमएलसी शामिल हुए हैं।

Edited By: Piyush Kumar