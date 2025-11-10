'गांधी सरनेम का मतलब ये नहीं कि...' शिवसेना नेता शाइना एनसी का प्रियंका गांधी पर निशाना; बिहार के लिए किया बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने महागठबंधन के राजनीतिक संघर्ष की तुलना नागरिकों के अधिकारों के लिए महात्मा गांधी के संघर्ष से करने के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोला है। शाइना ने कहा, "आपका सरनेम गांधी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन कर रही हैं।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा और शांति की बात करते थे, लेकिन वहां (बिहार में), आप उन्हीं लुटेरों के साथ महागठबंधन में हैं। झूठ मत फैलाइए, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं कि अगर वे विकास के लिए वोट देना चाहते हैं तो उनके सामने एकमात्र विकल्प राजग है।"