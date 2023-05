''लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक है सेंगोल'', स्मृति ईरानी बोलीं- गांधी खानदान ने वर्षों तक अंधेरे में रखा

नई दिल्ली, एएनआई। नए संसद भवन और उसमें रखे जाने वाले 'सेंगोल' को लेकर रार जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सेंगोल को भारतीय इतिहास का विशिष्ट अंग बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेंगोल भारत की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक है, जिसे गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में वर्षों तक रखा था।

स्मृति ईरानी ने कहा,

#WATCH | 'Sengol' which is a symbol of our freedom was kept in a dark corner of a museum as a 'stick of Nehruji' by the Gandhi family: Smriti Irani, BJP pic.twitter.com/YHeIjTHgWg