Sanjay Singh Suspended: संसद के बाहर तीसरे दिन भी आप सांसद संजय सिंह का आंदोलन जारी, ट्वीट की वीडियो

नई दिल्ली, एजेंसी। Sanjay Singh Suspended: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद से ही संजय सिंह और विपक्षी नेता संसद परिसर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज आंदोलन का तीसरा दिन है और भारी बारिश के बीच संजय सिंह संसद परिसर से टस से मस नहीं हो रहे है।

संजय सिंह ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें वह मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जवाब मांग रहे है।

उन्होंने कहा, 'हम सारे लोग टीम 'INDIA' और सारे सांसद एक ही सवाल पूछना चाहते है कि पीएम मोदी मणिपुर हिंसा मामले को लेकर सदन में कब जवाब देंगे। मणिपुर की बहनें आपसे सवाल पूछ रही है,कारगिल का योद्धा आपसे सवाल पूछ रहा है, जिसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। पूरा देश सवाल पूछ रहा है। पिछले दो दिनों से संसद परिसर में हम लोग है और आज तेज बारिश हुई, लेकिन हमारा धरना और आंदोलन जारी है। शायद भगवान भी मणिपुर की हालत पर रो रहे हैं। सवाल सिर्फ एक मणिपुर पर मोदी जी संसद में कब बोलेंगे?

संसद परिसर में संजय सिंह के साथ धरना प्रदर्शन दे रही कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने पीएम मोदी से सवाल किया है।

उन्होंने कहा, 'संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। वे उन्हें निलंबित कर सकते हैं लेकिन वे उन्हें मुद्दे उठाने से, लोगों की आवाज बनने से नहीं रोक सकते। वह संसद में अपना धरना जारी रखे हुए हैं। आज तीसरा दिन है। हम सभी, टीम 'इंडिया', इस समय उनके साथ खड़े हैं। पीएम संसद में (मणिपुर पर) क्यों नहीं बोल रहे हैं? वह क्यों भाग रहे हैं? इस सत्र की शुरुआत से, हम बार-बार पूछ रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से चुप्पी है। उन्हें देशवासियों की बात माननी चाहिए। संजय सिंह और रजनी पाटिल का निलंबन तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।'

#WATCH | Congress MP Jebi Mather says, "Sanjay Singh is suspended from the Rajya Sabha. They can suspend him but they cannot stop him from raising the issue, from being the voice of the people. He is continuing his sit-in protest in the Parliament. This is the third day today. We… pic.twitter.com/TpnvfONWrj— ANI (@ANI) July 26, 2023