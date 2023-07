केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज, भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मिले सिंधिया और प्रह्लाद पटेल

निर्मला सीतारमन अर्जुन राम मेघवाल भूपेन्द्र यादव एसपीएस बघेल और किरण रिजिजू सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने मंगलवार को नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात की थी। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और नड्डा के बीच बैठकों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। ( जागरण -फोटो )

नई दिल्ली, पीटीआई। भाजपा में संगठनात्मक और मंत्रीस्तरीय फेरबदल की चर्चा के बीच पार्टी मुख्यालय में लगातार दूसरे दिन गतिविधियों की हलचल देखी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रह्लाद सिंह पटेल ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भाजपा की पंजाब इकाई के नवनियुक्त प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी पार्टी कार्यालय जाकर नड्डा से मुलाकात की, जबकि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया उनसे मिलने उनके आवास पर गए। भाजपा ने इन बैठकों पर नहीं की कोई आधिकारिक टिप्पणी निर्मला सीतारमन, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेन्द्र यादव, एसपीएस बघेल और किरण रिजिजू सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने मंगलवार को नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से मुलाकात की थी। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और नड्डा के बीच बैठकों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। मंत्री पद में फेरबदल की चर्चा हुई तेज मंगलवार को भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, सुनील जाखड़, बाबूलाल मरांडी और डी पुरंदेश्वरी को क्रमश: तेलंगाना, पंजाब, झारखंड और आंध्र प्रदेश में अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। उम्मीद है कि पार्टी कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत कुछ और राज्यों में भी इसी तरह के बदलाव करेगी। भाजपा प्रमुख द्वारा कई बैठकें करने और पार्टी द्वारा राज्य नेतृत्व स्तर पर बदलाव करने के साथ बुधवार को मंत्री पद में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई। इस बीच, सूत्रों ने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार के माध्यम से आरएसएस के साथ संपर्क बनाए रखा है। कुमार भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय स्थापित करते हैं।

