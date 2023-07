Ashok Gehlot Summoned: मानहानि मामले में अशोक गहलोत को कोर्ट का समन, सात अगस्त को पेश होने का आदेश

Ashok Gehlot summoned केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी किया है। कोर्ट ने अशोक गहलोत को सात अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने समन जारी किया। शेखावत ने गहलोत के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी थी।

Ashok Gehlot summoned अशोक गहलोत को समन

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। Ashok Gehlot summoned राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी किया है। कोर्ट ने अशोक गहलोत को सात अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। शेखावत ने गहलोत के खिलाफ किया था केस न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने समन जारी किया। शेखावत ने गहलोत के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी थी। यह है मामला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में कथित संजीवनी घोटाले पर टिप्पणी के साथ उन्हें बदनाम करने के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।

Edited By: Mahen Khanna