'अगर प्रियंका वायनाड से जीती तो...', पत्नी की उम्मीदवारी पर रॉबर्ट वाड्रा का आया रिएक्शन; राहुल गांधी को लेकर भी कह दी बड़ी बात

वाड्रा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वायनाड के लोग प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएंगे और जल्द ही प्रियंका संसद में होंगी। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीता और फिर उन्होंने केरल की सीट छोड़ने का फैसला किया। इसके चलते पार्टी ने अब उनकी बहन प्रियंका को चुनावी राजनीति में उतार दिया है।

#WATCH | On Congress leader Priyanka Gandhi Vadra to contest from Kerala's Wayanad, her husband Robert Vadra says, "...Rahul got a lot of love from the people of Wayanad and he also gave love. It is a matter of great happiness that Priyanka will contest from there and if she wins… pic.twitter.com/oEXAr7HpoO— ANI (@ANI) June 24, 2024