नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेगी RJD-DMK और उद्धव गुट, AAP-TMC समेत इन दलों ने भी बनाई दूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। ऐसे में कई राजनीतिक दल अभी से ही नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है।

RJD (Rashtriya Janata Dal) will boycott the inauguration ceremony of the new Parliament building in Delhi on 28th May. pic.twitter.com/WwMdqhWTX5

उद्धव ठाकरे गुट भी नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगा। संजय राउत ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है और हम भी ऐसा ही करेंगे।

#WATCH | All opposition parties have decided to boycott the inauguration of the new Parliament building on 28th May and we will also do the same: Uddhav Thackeray faction leader Sanjay Raut pic.twitter.com/mvQNO0ib0h