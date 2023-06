'...तो बीजेपी के साथ गठबंधन पर फिर से करेंगे विचार', AIADMK ने दी भाजपा को चेतावनी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई के एक बयान को लेकर दोनों दलों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। एआईएडीएमके ने अन्नामलाई के बयान पर आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है। पार्टी नेता डी जयकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगी।

अन्नामलाई ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम और एआईएडीएमके अध्यक्ष जयललिता को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस पर सहयोगी दल ने आपत्ति जताई है। जयकुमार ने एक बयान में कहा, 'अगर अन्नामलाई को नहीं रोका गया तो एआईएडीएमके बीजेपी के साथ अपने गठबंधन पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगी।' उन्होंने पूछा कि क्या अन्नामलाई के बयान को दिल्ली के नेताओं का भी समर्थन हासिल है?

वही, इसको लेकर वीसीके पार्टी के संस्थापक ने कहा, 'बीजेपी नेता अन्नामलाई का कहना है कि पूर्व सीएम को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया था। ये सच है, लेकिन सहयोगी दल के साथ ये तरीका गलत है। वह पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ-साथ तमिलनाडु को भी बदनाम कर रहे हैं।'

#WATCH | "BJP leader Annamalai is criticising his allied party AIADMK that former CM-former AIADMK general secretary has been convicted for corruption. This is true but this is not the way of approach with an allied party. He is defaming former CM Jayalalithaa as well as Tamil… pic.twitter.com/b8W7fnydrG— ANI (@ANI) June 13, 2023