दूल्हे के बिना बारात सजने के पहले ही बिखरने लगा विपक्ष का कुनबा, रवि शंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर बोला हमला

दूल्हे के बिना बारात सजने के पहले ही बिखरने लगा विपक्ष का कुनबाः रवि शंकर प्रसाद। फाइल फोटो।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की टूट को विपक्षी एकता की कोशिशों से जोड़ते हुए भाजपा ने कहा कि दूल्हे के बिना बारात सजने के पहले ही विपक्ष का कुनबा बिखरने लगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से राजग में आने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। लालू यादव यादव पर क्या बोले रवि शंकर वहीं, छत्तीसगढ़ में ईडी की चार्जशीट में 2161 करोड़ के घोटाले को लूट बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य को कांग्रेस के लिए एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। लालू यादव के विपक्ष की एकजुटता और आगामी लोकसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने के दावे के बारे में पूछे जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे 2014 और 2019 में भी ऐसे दावे कर चुके हैं और लोग उसका हश्र भी देख चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए बंद है राजग का दरवाजाः भाजपा विपक्ष एकता की कोशिशों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पटना की बैठक में बिना दूल्हे के बारात निकालने की बात हो रही थी, लेकिन इसके पहले ही उनका कुनबा बिखरने लगा है। नीतीश कुमार के फिर से राजग में आने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह बार-बार नीतीश कुमार के लिए राजग के दरवाजे बंद होने की बात कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले पर क्या बोले रविशंकर? छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को गरीब जनता के पैसे की लूट बताते हुए उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी 1300 पेज की चार्जशीट में बड़ी मात्रा में सबूत पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लूट बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के नहीं हो सकती है और इस पर भूपेश बघेल को सफाई देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने एटीएम की तरह इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसे कांग्रेस ने एटीएम की तरह इस्तेमाल किया और ईडी की चार्जशीट से यह साबित भी हो गया है। उन्होंने कहा कि इसी एटीएम की वजह से ढाई-ढाई साल कार्यकाल के बावजूद भूपेश बघेल अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से सरकारी खजाने को 2161 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।

Edited By: Sonu Gupta