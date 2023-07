'नीतीश से कई MLA नाराज, बिहार में भी होगा खेला', जयंत चौधरी पर भी केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा

नई दिल्ली, एएनआई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सियासी उलटफेर का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जैसा हुआ, जल्द ही बिहार में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि जदयू के कुछ विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं, जिस वजह से वहां महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है।

