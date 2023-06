'छत्तीसगढ़ में 60 दिन का डिप्टी सीएम' बीजेपी के तंज पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- हम इतिहास बनाते जा रहे हैं

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में ये फैसला लिया गया। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा है।

रमन सिंह ने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने फरमान जारी किया है। उन्होंने घोषित किया कि टीएस सिंहदेव को 120 दिन के लिए डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। मुझे लगता है कि बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया है। रमन सिंह ने ये भी कहा,

रमन सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। भूपेश बघेल का चेहरा नकार दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब है कि भूपेश बघेल का चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा। कांग्रेस ने मान लिया कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है।

#WATCH | Former Chhattisgarh CM Raman Singh speaks on the appointment of TS Singh Deo as the Deputy CM of the state



"I think he has been given a 'jhunjhuna' as there are only a few days left for the election," he says pic.twitter.com/vwVU1Eg2eu— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 29, 2023