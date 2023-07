विपक्ष शासित राज्यों में हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ाते हैं राज्यपाल, रवि को हटाने की स्टालिन की मांग सही: सिब्बल

राज्यपाल सांसद कपिल ने सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल विपक्ष शासित राज्यों में हस्तक्षेप करते हैं और हिंदुत्व का एजेंडा बढ़ाते हैं। सिब्बल ने यह बातें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तरफ से राज्यपाल आरएन रवि को हटाने की मांग पर कही। गौरतलब है कि स्टालिन ने राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने राज्यपाल को हटाने की तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की मांग का किया समर्थन

नई दिल्ली, पीटीआई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) की राज्यपाल आरएन रवि (Governor RN Ravi) को हटाने की मांग का समर्थन किया है। सिब्बल ने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु की शांति के लिए खतरा हैं राज्यपाल : स्टालिन गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Droupadi Murmu) को लिखे पत्र में स्टालिन ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल रवि सांप्रदायिक नफरत भड़काते हैं। वे तमिलनाडु की शांति के लिए खतरा हैं। सीएम ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि राज्यपाल अपने व्यवहार और कार्य के चलते पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। उन्हें पद से हटाया जाना उचित होगा। विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने में देरी करते हैं राज्यपाल: स्टालिन स्टालिन ने राज्यपाल पर तमिलनाडु विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने में अनावश्यक देरी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मामलों को मंजूरी देने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। नफरत भड़काते हैं राज्यपाल: सिब्बल इस पूरे मामले पर बोलते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि आंबेडकर ने राज्यपालों को लेकर कहा था कि उनमें प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपाल हिंदुत्व एजेंडा रखते हैं, सरकार को अस्थिर करते हैं, उसके मामले में हस्तक्षेप करते हैं और नफरत भड़काते हैं। स्टालिन का रवि को हटाने के लिए कहना सही है।" पिछले साल मई में सिब्बल ने छोड़ी कांग्रेस यूपीए एक और दो के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने हाल ही में अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर-चुनावी मंच 'इंसाफ' बनाया है।

