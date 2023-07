महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल के बीच सिब्बल ने भाजपा पर किया हमला, विपक्षी सरकारें गिराने का लगाया आरोप

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा पर पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप लगाया है। जाने-माने वकील सिब्बल की ये टिप्पणी एनसीपी नेता अजित पवार और आठ अन्य को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जाने के बाद आई है।

महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल के बीच सिब्बल ने भाजपा पर किया हमला।

नई दिल्ली, पीटीआई। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मंगलवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा पर पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विपक्षी सरकारों को गिराने का आरोप लगाया है। सिब्बल ने भाजपा पर किया वार कपिल सिब्बल ने कहा कि इस प्रवृत्ति पर कार्रवाई करना सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। बता दें कि जाने-माने वकील सिब्बल की ये टिप्पणी एनसीपी नेता अजित पवार और आठ अन्य को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जाने के बाद आई है। अजित पवार बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में बगावत कर दिया। इसके बाद एनसीपी अब दो खेमे में बंट चुकी है। अजित पवार ने रविवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी। सिब्बल ने सरकार गिराने का लगाया आरोप राज्यसभा सांसद सिब्बल ने कहा कि भाजपा ने पद के प्रलोभन से निर्वाचित विपक्षी सरकारों को गिरा दिया। उत्तराखंड (2016), अरुणाचल प्रदेश (2016), कर्नाटक (2019), मध्य प्रदेश (2020) और महाराष्ट्र (2022) ये राज्य इसका उदाहरण है। कपिल सिब्बल ने कहा क्या कानून अब इसकी इजाजत देता है? सुप्रीम कोर्ट को। सिब्बल ने सोमवार को अजित पवार के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पहले भ्रष्टाचारियों पर हमला करो और फिर उन्हें गले लगाओ।

