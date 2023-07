Rajasthan Politics: क्या राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? राहुल के साथ पायलट और गहलोत कर रहे बैठक

Rajasthan Politics राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान एक्शन मोड में आ गया है। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच आज पार्टी के बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे राहुल गांधी और सचिन पायलट समेत राज्य के कई नेता मौजूद हैं| बैठक AICC मुख्यालय में चल रही है और इसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है।

मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सचिन पायलट

नई दिल्ली, एजेंसी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान एक्शन मोड में आ गया है। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच आज पार्टी के बड़े नेता बैठक कर रहे हैं। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सचिन पायलट समेत राज्य के कई नेता मौजूद हैं| बैठक AICC मुख्यालय में चल रही है। वहीं, सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली बैठक में शामिल हैं।

