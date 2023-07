Rajasthan: गहलोत-पायलट के बीच हरिश चौधरी ने कराई मध्यस्थता? राहुल गांधी के भी माने जाते है करीबी

जयपुर, एजेंसी। Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा चुनावों के बीच दिल्ली में आज राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के कथित मदभेदों को सुलझाने का मुद्दा उठाया जा सकता है।

इन सबके बीच राज्य के विधायक हरीश चौधरी दोनों नेताओं के बीच चल रहे गृह युद्ध को शांत कराने का जिम्मा उठा चुके है। 27 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश चौधरी दोनों नेताओं के बीच मध्यस्थता कराने में जुटे हुए है। एक वीडियो में वह कहते नजर आ रहे है कि दोनों ही परिपक्व और वरिष्ठ नेता हैं। किसी को सुलह कराने की जरुरत नहीं है।

पिछले हफ्ते, बायतु विधायक ने पिछले पांच से छह दिनों में गहलोत, पायलट, रंधावा और राज्य के मंत्रियों जैसे प्रमोद जैन भाया, राम लाल जाट, परसादी लाल मीना और लाल चंद कटारिया के साथ कई बैठकें की हैं। पार्टी के एक दूसरे वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान जल्द ही संगठन और सरकार में बदलाव लाने पर विचार कर रहे है।

#WATCH | On reconciliation between Rajasthan CM Ashok Gehlot and Congress leader Sachin Pilot, Congress MLA Harish Choudhary, says "...Both of them are mature and senior leaders. No one is required to make a truce between Sachin Pilot and Ashok Gehlot...I have had no discussion… pic.twitter.com/G3i2mESNfy— ANI (@ANI) July 3, 2023