रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल, वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव, मल्लिकार्जुन खरगे ने किया एलान

यह निर्णय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद लिया गया, जिसमें तय किया गया कि राहुल गांधी कौन सी लोकसभा सीट बरकरार रखेंगे।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और दोनों पर उन्हें जीत मिली थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल रायबरेली से ही सांसद रहेंगे।

साथ ही मल्लिकार्जुन खरगे ने वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का एलान किया है। यह उनकी चुनावी राजनीति में एंट्री होगी। इससे पहले उन्होंने पार्टी के संगठन में पद संभाला था, लेकिन अब तक चुनाव नहीं लड़ा था।

वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा पर प्रियंका गांधी ने कहा, 'मैं वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने से बहुत खुश हूं और मैं उन्हें उनकी (राहुल गांधी की) अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और सभी को खुश करने और एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा रायबरेली और अमेठी से बहुत पुराना रिश्ता है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मैं भी रायबरेली में अपने भाई की मदद करूंगी। हम दोनों रायबरेली और वायनाड में मौजूद रहेंगे।'

#WATCH | Delhi: Congress president Mallikarjun Kharge says "Rahul Gandhi won from 2 LS seats but as per the law he has to vacate one seat. Rahul Gandhi will keep the Raebareli seat and vacate Wayanad Lok Sabha seat.." pic.twitter.com/yXdtvDMGwl— ANI (@ANI) June 17, 2024