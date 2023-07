Rahul: 'किसान ही भारत की असली ताकत', हरियाणा का वीडियो साझा कर राहुल गांधी बोले- इनको 'तपस्या' का मिले सही फल

Rahul Gandhi with Farmers video राहुल ने हरियाणा के सोनीपत में किसानों और उनके परिवारों के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो साझा किया है जहां उन्होंने खेतों में हल भी चलाया और बाद में उनके साथ रोटी भी खाई। राहुल ने कहा कि भारत के किसान ईमानदार और समझदार हैं - वे अपनी मेहनत जानते हैं और अपने अधिकारों को भी पहचानते हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि किसान भारत की ताकत हैं और अगर हम उनकी बात सुनें और उनकी बात समझें तो देश की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। राहुल ने हरियाणा के सोनीपत में किसानों और उनके परिवारों के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो साझा किया, जहां उन्होंने खेतों में हल भी चलाया और बाद में उनके साथ रोटी भी खाई। धान की रोपाई, बिस्तर पर खाना... राहुल ने 8 जुलाई को सोनीपत जिले के मदीना गांव का अचानक दौरा किया था और किसानों से उनके खेतों में बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई, मंजी पर खाना- किसान ही भारत की ताकत हैं। राहुल ने आगे कहा, हरियाणा के सोनीपत में मेरी मुलाकात दो किसान भाइयों, संजय मलिक और तसबीर कुमार से हुई। वे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो कई सालों से एक साथ खेती कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर हमने खेतों में काम किया, धान बोया, ट्रैक्टर चलाए और कई चीजों पर खुलकर चर्चा की। गांव की महिला किसानों ने हमें अपने परिवार की तरह प्यार और सम्मान दिया और घर का बना खाना खिलाया। किसान अध्यादेश का किया जिक्र राहुल ने आगे कहा कि भारत के किसान ईमानदार और समझदार हैं - वे अपनी मेहनत जानते हैं और अपने अधिकारों को भी पहचानते हैं। जरूरत पड़ने पर वे काले कानूनों के खिलाफ भी डटकर खड़े होते हैं और एमएसपी और बीमा की अपनी सही मांग भी उठाते हैं। राहुल ने कहा कि अगर हम उनकी बात सुनें, उनकी बात समझें तो देश की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। धान की रोपाई, मंजी पर रोटी - किसान हैं भारत की ताकत 🇮🇳🚜



सोनीपत, हरियाणा में मेरी मुलाकात दो किसान भाइयों, संजय मलिक और तसबीर कुमार से हुई। वो बचपन के जिगरी दोस्त हैं, जो कई सालों से एक साथ किसानी कर रहे हैं।



उनके साथ मिल कर खेतों में हाथ बटाया, धान बोया, ट्रैक्टर चलाया, और… pic.twitter.com/tUP6TARrJm— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 16, 2023 भारत को एकजुट करने में किसानों का बड़ा योगदान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसानों के साथ पूरी बातचीत का वीडियो लिंक भी साझा किया। कांग्रेस ने ट्विटर पर यह भी कहा कि भारत को एकजुट करने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका उगाया हुआ अनाज देश की हर थाली का हिस्सा है, लेकिन उनकी 'तपस्या' को सही फल और सम्मान नहीं मिलता है।

