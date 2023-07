Rahul Gandhi Defamation: राहुल गांधी पर बरसे शहजाद पूनावाला, बोले- गुजरात हाई कोर्ट ने भी उन्हें आईना दिखाया

नई दिल्ली, एजेंसी। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है।

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आज एक बार फिर झटका लगा है। सेशन कोर्ट के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी उन्हें आईना दिखाया। वे ओबीसी समुदाय का अपमान करते हैं और फिर माफी मांगने के बजाय अहंकार में आकर ऐसा करते हैं।

#WATCH | BJP leader Shehzad Poonawalla says, "Congress party and Rahul Gandhi received a shock once again today. After Sessions Court, Gujarat High Court also showed them a mirror. They insult the OBC community and then instead of apologising, they act out of arrogance...Rahul… pic.twitter.com/P5OYVUzpiv