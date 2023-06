Manipur Violence: 'राहुल गांधी और जिम्मेदारी साथ-साथ नहीं चलते' कांग्रेस के आरोप पर BJP का पलटवार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। मणिपुर दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफिला रोके जाने के आरोप पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा, 'राहुल गांधी के मणिपुर जाने से पहले वहां की ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने उनके दौरे को बायकॉट करने की मांग की है। कई सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी मणिपुर न आएं और यहां चिंगारी भड़काने का काम न करें।'

बीजेपी नेता ने आगे कहा, 'हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि जिद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है संवेदनशीलता। जब मणिपुर में हालात ऐसे हैं तो थोड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश है और इसलिए उन्हें मणिपुर जाने से किसी ने नहीं रोका। हालांकि, मणिपुर प्रशासन ने बताया कि राहुल के दौरे की खबर सामने आने के बाद से कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ है।

