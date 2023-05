विजयनगर, एजेंसी। Karnataka Polls 2023: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज बेंगलुरु के विजयनगर में रोड शो किया। इस रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत कई समर्थकों ने भाग लिया। बड़ी संख्या में लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सड़कों पर जमा हुए। फूलों से सजे वाहन पर खड़े होकर प्रियंका गांधी ने सड़क के दोनों ओर उमड़ी भीड़ का अभिवादन किया।

कर्नाटक के विजयनगर में रोड शो को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर एक सरकार की अपनी पहचान होती है। लेकिन कर्नाटक में चोरी से बनी भाजपा सरकार को '40% कमीशन' वाली सरकार के नाम से जाना जाता है। भाजपा ने हर स्तर पर लोगों को लूटा है। चाहे वो किसान हो, युवा हो या कांट्रैक्टर्स हो।

#WATCH | We are very confident and hopeful. I am not a predictor of numbers, I can only see the response that we have got from the public. The people of Karnataka want an end to corruption: Priyanka Gandhi Vadra in Bengaluru#KarnatakaAssemblyElection pic.twitter.com/RzmuiDrubz