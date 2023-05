Karnataka Politics: 'कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार तय', उद्धव गुट की नेता बोलीं- बजरंग बली की जय

नई दिल्ली, ऑनलाइ डेस्क। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। विधानसभा चुनाव के रुझान में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है। सरकार बनने की उम्मीदों के बीच विरोधी दलों ने बीजेपी शुरू कर दिया है। चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर तंज कसा है। प्रियंका ने शनिवार को दो ट्वीट कर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, 'कर्नाटक चुनाव नतीजों के रुझान के मुताबिक, बजरंग बली की जय, भाजपा की हार है तय।'

प्रियंका ने इसके बाद लिखा कि बजरंग बली ने भी कर्नाटक में पीएम मोदी के अभियान को नकार दिया है। ये पीएम मोदी की हार है। उन्होंने प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी थी।

Even Bajrang Bali has given a thumbs down to Modi ji’s campaign in Karnataka. Media may show the face of JP Nadda ji or CM Bommai ji as losers but it is PM Modi’s loss since he made the entire campaign about himself.