राजनीतिक दल अब आनलाइन दे सकेंगे आय-व्यय का ब्यौरा, चुनाव आयोग ने फिजिकल दिक्कतों को देखते हुए उठाया कदम

आनलाइन विंडों की शुरुआत की-इसके जरिये राजनीतिक दल सालाना आडिट रिपोर्ट भी कर सकेंगे जमा

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। राजनीतिक दलों के काम-काज में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने अब सभी राजनीतिक दलों से वित्तीय ब्यौरा आनलाइन मुहैया कराने को कहा है। इसके लिए आयोग ने एक आनलाइन विंडों भी शुरू कर दी है। जिस पर कोई भी राजनीतिक दल जाकर अपना वित्तीय ब्यौरा सीधे चुनाव आयोग को भेज सकेंगा। सालाना आडिट रिपोर्ट सहित खर्च का ब्यौरा आदि होगा शामिल इनमें मुख्य रूप से सालाना आडिट रिपोर्ट सहित खर्च का ब्यौरा आदि शामिल होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। इससे उन्हें वित्तीय ब्यौरा देने के लिए अब फिजिकल उपस्थित नहीं होना होगा। वह कहीं से उसे आयोग को भेज सकेंगे। अभी बड़ी संख्या में पंजीकृत राजनीतिक दल समय पर अपना वित्तीय ब्यौरा नहीं जमा कर करते है। पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपना वित्तीय ब्यौरा हर साल मुहैया कराना होगा जरूरी पिछले दिनों आयोग ने ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई भी थी। साथ ही उनके पंजीयन को निरस्त भी कर दिया था। आयोग ने इसके साथ ही कहा है कि यदि कोई दल आनलाइन ब्यौरा नहीं मुहैया कराता है, उसे लिखित में इसका कारण भी बताना होगा। आयोग के मुताबिक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपना वित्तीय ब्यौरा हर साल मुहैया कराना जरूरी है। ऐसा न करने में पर उनकी पंजीयन निरस्त भी किया जा सकता है। साथ ही खातों के लेनदेन पर भी रोक भी लग सकती है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput