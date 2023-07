यह कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन है... PM मोदी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कसा तंज, परिवारवाद पर साधा निशाना

पोर्ट ब्लेयर, एएनआइ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को चुनौती देने के लक्ष्य को लेकर देश के विपक्षी दल एक बार फिर इक्ट्ठा हुए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष की दूसरे दिन की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस समेत कुल 26 दल के नेता शामिल हैं।

नेताओं की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक बैठक में मौजूद दिखे। एक तरफ जहां, विपक्षी नेता, मोदी सरकार की नाकामियों को उजागर करने में जुटे हैं। वहीं, दूसरी ओर मंगलवार को पीएम मोदी ने इस बैठक में मौजूद विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है।

पीएम मोदी ने बैठक में मौजूद विपक्षी नेताओं को लेकर कहा इस बैठक में शामिल नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं और इन सभी नेताओं के जब भ्रष्टाचार उजागर होते हैं तो ये सभी नेता एक दूसरे को बचाने में जुट जाते हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा,"जो लोग (विपक्ष) इकट्ठा हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर वे सभी चुप रहते हैं।"

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने कहा,"पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई और वे सभी चुप थे।' कार्यकर्ता अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। लेकिन उनके नेता इतने स्वार्थी थे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को उस गंभीर स्थिति में छोड़ दिया।"

