'आग में घी डालने का काम बंद करें...' मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने विपक्ष को दी ये सलाह

मणिपुर में स्थिति में लगातार सुधार का दावा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य के अधिकांश इलाकों में स्कूल, कॉलेज और कार्यालय सामान्य रूप से चल रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह वहां परीक्षाएं भी सामान्य रूप से हुई हैं।

उन्होंने बताया कि मणिपुर में सामाजिक संघर्ष का लंबा राजनीतिक फायदा नहीं इतिहास रहा है और इसी कारण इस छोटे राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। विपक्ष को मणिपुर के हालात का राजनीतिक फायदा नहीं उठाने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि 1993 में कांग्रेस सरकार के दौरान भी हिंसा की ऐसी ही घटनाएं शुरू हुई थी, जो लगातार पांच साल तक जारी रही थी।

#WATCH | Speaking on Manipur in Rajya Sabha, PM Modi says, "The government is continuously making efforts to normalise the situation in Manipur. More than 11,000 FIRs have been registered and over 500 people arrested. Incidents of violence are continuously reducing in Manipur.… pic.twitter.com/LYKNdfiXyW