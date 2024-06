PM Modi Cabinet : मोदी कैबिनेट के शपथ से पहले गठबंधन में खींचतान, इस नेता ने ठुकराया मंत्री पद का ऑफर; बताई वजह

प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel on Modi New Cabinet) ने कहा कि मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, इसलिए अब अपना पद गिराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि ये उनका डिमोशन होगा। प्रफुल्ल ने यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में काम किया है।

दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और हमें स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री लेना ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने बीजेपी से कहा कि हम कुछ दिन इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कैबिनेट मंत्रालय चाहिए।

