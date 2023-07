Rajasthan: 'गहलोत जी, जल्द ठीक हो जाएं', पीएम मोदी ने की प्रार्थना तो सीएम ने लगा दिए नए आरोप

PM Modi in Rajasthan पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले राजनीति खूब हुई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पीएमओ ने इस कार्यक्रम से उनके भाषण का समय हटा दिया। इसके बाद पीएमओ ने सफाई दी कि पीएम के दो कार्यक्रम थे और उनमें से एक में से सीएम वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए जुड़ना चाहते थे जो मुमकिन नहीं था।

