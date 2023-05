Mehbooba Mufti: मैं तब तक नही लडूंगी विधानसभा चुनाव, जब तक 370 ना हो जाए फिर से बहाल- महबूबा मुफ्ती

बेंगलुरु, एजेंसी। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी घोषणा की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं तब तक विधानसभा चुनाव नही लडूंगी, जब तक 370 फिर से बहाल ना हो जाए। उन्होंने कहा कि मुझे भविष्य में विधानसभा चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं।

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि G-20 देश का इवेंट है, लेकिन बीजेपी ने इसे हाईजैक कर लिया है, उन्होंने लोगो को कमल के फूल से बदल दिया है, ये लोगो देश से जुड़ा होना चाहिए था। ये पूरे देश का इवेंट हैं। उन्होंने कहा-ये किसी पार्टी का इवेंट नहीं है, ये सार्क देशों का सम्मेलन है, जो इस क्षेत्र में हमारे देश के नेतृत्व को स्थापित करेगा।

#WATCH | Bengaluru: ..." G20 is an event for the country but BJP has hijacked it, they have even replaced the logo with Lotus, the logo should have been something related to the country, not a party...it is the SAARC that will establish the leadership of our country within this… pic.twitter.com/UPzCXqe94B