Video: विदेश मंत्री के भाषण के बीच मोदी VS 'इंडिया' की गूंज, सत्ता-विपक्ष के सांसदों के बीच दिखी तकरार

नई दिल्ली, एजेंसी। Parliament Monsoon Session Video संसद में आज फिर विपक्ष और सरकार के बीच तकरार देखने को मिली। राज्यसभा में आज जैसे ही विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति में बदलाव के बारे में भाषण देना शुरू किया, तभी एनडीए सांसदों ने राज्यसभा में "मोदी, मोदी" के नारे लगाए। इसके मुकाबला में इंडिया गठबंधन के सांसद ''इंडिया-इंडिया बोलते सुने गए।

मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाना चाहा। कुछ सदस्यों ने सदन के वेल में नारे लगाए और पोस्टर प्रदर्शित किए।

#WATCH | NDA MPs chant "Modi, Modi" in Rajya Sabha as EAM Dr S Jaishankar makes a statement on the latest developments in India's Foreign Policy. To counter this, INDIA alliance MPs chant "INDIA, INDIA."

स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें याद दिलाया कि ऐसा करना उचित नहीं है और कहा कि यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि हमें लोगों ने अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चुनकर यहां भेजा है। उन्होंने सदस्यों से अच्छी चर्चा करने का आग्रह किया।

#WATCH | Leader of the House in Rajya Sabha, Piyush Goyal makes a remark on the black clothes worn by Opposition MPs soon after EAM Dr S Jaishankar's statement on the latest developments in India's Foreign Policy.



He says, "Unfortunate that politics is being done even on such a…