Kharge: 'संसद में मेरा अपमान हुआ...ये सभापति की गलती', जगदीप धनखड़ ने लगाई फटकार तो नाराज हुए मल्लिकार्जुन खरगे

सदन में नीट मामले को लेकर विपक्ष ने जैसे ही हंगामा करना शुरू किया, धनखड़ ने उन्हें चेतावनी देते हुए शांत होने को कहा। भाजपा सासंद सुधांशु ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की ही थी कि तभी विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे। सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, जिससे सभापति धनखड़ नाराज हो गए।

सांसदों के सदन के वेल में आने पर दुख जताते हुए धनखड़ ने कहा,

राज्यसभा के वेल में प्रवेश करने को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की गलती है।

