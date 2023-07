Parliament Video: 'मिस्टर डेरेक, मुझे चुनौती मत दीजिए', राज्यसभा में TMC सांसद और जगदीप धनखड़ के बीच नोकझोंक

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के दोनों सदनों में आज फिर मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आज सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

लोकसभा में जहां सरकार ने विपक्ष से मामले में चर्चा की बात कही। वहीं, विपक्ष पीएम मोदी के बयान देने की मांग पर अड़ा रहा। उधर, राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

दरअसल, धनखड़ ने नियम 176 के तहत प्राप्त 11 नोटिसों का विवरण देते हुए सांसदों और उनसे संबंधित राजनीतिक दलों के नाम पढ़े, जिसमें राजस्थान से लेकर मणिपुर तक के राज्यों में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई थी।

लेकिन, जब उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों से नियम 267 के तहत प्राप्त नोटिस को पढ़ना शुरू किया, जिन्होंने मणिपुर मुद्दे को उठाने के लिए दिन के कामकाज को अलग करने की मांग की, तो उन्होंने पार्टी का उल्लेख नहीं किया।

#WATCH | As Rajya Sabha Chairman addresses the MPs, Opposition MPs rise from their seats to raise their concerns, at which the Chairman says, "Mr Derek O'Brien, please take a seat, you are challenging the Chair."



Soon after, Rajya Sabha was adjourned till noon. pic.twitter.com/6B3dsdMxjS— ANI (@ANI) July 24, 2023