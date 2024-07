Parliament Session Live: विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बजट के विरोध में संसद में प्रदर्शन

संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, " इस बजट में अधिकांश राज्यों के लिए इसमें बहुत कम है। केरल से कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुईं। हर राज्य के पास बताने के लिए अपने-अपने मुद्दे हैं।"

#WATCH | On the Union Budget, Congress MP Shashi Tharoor says "There is very little for most states. There were a few expectations for Kerala, especially in the health sector, but all of them have not been fulfilled. Each state has its own issue to point to..." pic.twitter.com/0ZxQYW2w0Y