'PM Modi अगर मणिपुर पर सदन में बोल देंगे तो आसमान थोड़ी फट जाएगा', कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कसा तंज

नई दिल्ली, एजेंसी। Parliament Monsoon Session संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक ओर जहां विपक्ष मणिपुर मामले को लेकर पीएम मोदी के सदन में बयान की मांग पर अड़ा हैं, वहीं सरकार चर्चा की अपील कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार और पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है।

पीएम के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा,

Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury says, "...The heavens will not fall if the Prime Minister comes to the House for a discussion on Manipur, given the seriousness of the matter. Discussion on the matter is taking place across the world - from Europe…