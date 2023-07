Parliament: 'मणिपुर का सच सामने नहीं आने देना चाहता विपक्ष', लोकसभा में बोले शाह; तीसरे दिन भी नहीं चली संसद

नई दिल्ली, पीटीआई। Amit Shah in Lok Sabha गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि हमारी सरकार मणिपुर की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा करने के इच्छुक हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है।

बता दें कि आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन था, जो पहले दो दिन की तरह विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया।

लोकसभा में संक्षेप में बोलते हुए उन्होंने विपक्षी नेताओं से चर्चा की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए कहा कि मणिपुर मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई आना जरूरी है। मणिपुर मुद्दे पर पहले के तीन स्थगन के बाद दोपहर 2.30 बजे जैसे ही सदन दोबारा शुरू हुआ, शाह ने विपक्ष पर हमला बोला।

शाह ने कहा कि विपक्षी नेता जानबूझकर चर्चा करने नहीं दे रहे, क्योंकि वो सच बाहर नहीं आने देना चाहते।

सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के नेता मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। लेकिन, जब विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए अपना विरोध जारी रखा, तो अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

