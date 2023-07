Parliament Monsoon Session LIVE News: मणिपुर की स्थिति पर चर्चा को लेकर कांग्रेस, AAP और BRS ने दिया सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस, यहां पढ़ें हर अपडेट

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि 80 दिनों के बाद पीएम मोदी ने संसद के सामने मणिपुर पर 80 सेकंड तक बात की। उन्होंने संसद के अंदर मणिपुर के बारे में एक सेकंड के लिए भी बात नहीं की... हम चाहते हैं कि पीएम मोदी सदन में आकर बयान दें कि असल तथ्य क्या है। राज्यपाल ने कुछ सवाल पूछे हैं। यह पहली बार है कि किसी राज्य के राज्यपाल ने ऐसी जानकारी दी है जो बेहद गंभीर प्रकृति की है।

#WATCH | Congress MP Manickam Tagore says, "After 80 days, PM spoke for 80 seconds in front of Parliament, on Manipur. He has not spoken even for a second inside the Parliament, about Manipur...We want that PM Modi should come to the House and make a statement that what is the… pic.twitter.com/59GYaEmX6s