राज्यसभा में चर्चा के दौरान हंगामा, BJP सांसद ने वापस लिया सवाल, विपक्ष ने किया वॉकआउट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राज्य सभा में प्रश्न काल के दौरान सिर्फ इस बात पर हंगामा हो गया कि भाजपा सांसद आदित्य प्रसाद ने अपना प्रश्न वापस क्यों ले लिया? सभापति सीपी राधाकृष्णन ने खास तौर पर हंगामा कर रहे कांग्रेस सदस्यों को प्रविधान भी बताया कि नियम 53 के तहत कोई भी सदस्य जब चाहे अपना प्रश्न वापस ले सकता है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।

दरअसल, भाजपा सांसद आदित्य की ओर से प्रश्न काल की सूची में दूसरे क्रम पर प्रश्न संख्या 107 दर्ज था। यह प्रश्न गृह मंत्री अमित शाह से देश में फारेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने से जुड़े कदमों को लेकर था। इसे मौखिक रूप से जवाब देने के लिए स्वीकार किया गया था, लेकिन बुधवार को प्रश्न सूची में लगे संशोधन में इसे वापस लिए जाने की सूचना थी।

सदन की कार्यवाही के दौरान जब सभापति ने प्रश्न संख्या 106 के बाद जैसे ही 107 नंबर के प्रश्न की अनुमति सदस्य को दी तो सबसे पहले कांग्रेस की ओर से रंजीत रंजन खड़ी हुईं और आपत्ति जताई कि प्रश्न संख्या 107 क्यों छोड़ा गया।

सभापति ने नियम 53 का हवाला भी दिया, लेकिन उसके बाद जयराम रमेश और फिर नेता सदन मल्लिकार्जुन खरगे सहित सभी कांग्रेस सदस्य खड़े होकर हंगामा करने लगे। इस पर सीपी राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि हम सदस्य के इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।