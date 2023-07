विपक्षी दलों की बेंगलुरु में होने वाली बैठक की नई तारीख का एलान, अब इस दिन एकजुट होंगे भाजपा विरोधी नेता

Opposition Meeting विपक्षी दलों की दूसरी महाबैठक की अब नई तारीख सामने आ गई है। अब विपक्षी दलों की ये बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। पटना में आयोजित बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक दलों को कांग्रेस की ओर से आमंत्रित किया गया है। आज सुबह ही इस बैठक के दूसरी बार स्थगित होने की बात सामने आई थी।

विपक्षी दलों की ये बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एकजुट हुए विपक्षी दलों की दूसरी महाबैठक की तारीख हर दिन बढ़ती जा रही है। अब विपक्षी दलों की ये बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। पटना में आयोजित बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक दलों को कांग्रेस की ओर से आमंत्रित किया गया है। बता दें कि आज सुबह ही इस बैठक के स्थगित होने की बात सामने आई थी। केसी वेणुगोपाल ने किया ट्वीट कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर बैठक की नई तारीख की जानकारी दी। वेणुगोपाल ने इसी के साथ भाजपा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर देश में नफरत फैलाने वालों को हटाने का काम करेंगे।

