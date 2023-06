नीतीश के साथ बैठे लालू, राहुल और खरगे, केजरीवाल को मिली पवार के बगल में कुर्सी; क्या कहती है ये तस्वीर?

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एनडीए का विजयी रथ रोकने के लिए बिहार की राजधानी पटना में मंथन हो रहा है। कांग्रेस, जदयू, राजद, टीएमसी, आप समेत 15 से ज्यादा विपक्षी दल महाबैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हो रही इस बैठक का वीडियो सामने आया है।

इस वीडियो में पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतिश कुमार, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव के अलावा तमाम दलों के नेता मौजूद हैं।

वीडियो में दिखाई दे रहा ही है सीएम नीतीश कुमार बाईं तरफ शरद पवार बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दाईं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बैठे हुए हैं। खरगे की साथ वाली चार कुर्सी छोड़कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। केजरीवाल के बराबर में पंजाब के सीएम भगवंत मान बैठे दिख रहे हैं। उनके बाद पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती बैठी हुई हैं।

