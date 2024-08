'हम मेहनत करने वाले लोग हैं, रील बनाने वाले नहीं', विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा,"आज ये सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं तो हादसा आंकड़ा 0.24 से घटकर 0.19 हो जाने पर ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब ये 0.19 से घटकर 0.03 हो गया तो ये इस तरह का दोष लगाते हैं।"

#WATCH | While speaking in Lok Sabha, Union Minister for Railways, Ashwini Vaishnaw says, "Those who are shouting here must be asked in their 58 years of being in power why they were not able to install Automatic Train Protection (ATP), even 1 km. Today, they dare to raise the… pic.twitter.com/1f66YxBspV— ANI (@ANI) August 1, 2024