'ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए', अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना; दी यह नसीहत

सरकार ने अपनी ओर से पूरा सहयोग करने का काम किया है। घटना के क्या कारण रहे, उसकी जांच होगी। अभी घायलों की मदद करना प्राथमिकता है। राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस हादसे में सरकार को जो कदम उठाने थे, वे उठाए गए हैं।

#WATCH | We are investigating the cause of the incident, currently our focus is to provide the best possible treatment to the injured. Several people have lost their lives and I think the politicisation of such issues should not be done. The country needs to come together: Union… pic.twitter.com/0E1eiC2yHz