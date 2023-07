Patna Lathicharge: भाजपा ने हमले को बताया जनरल डायर जैसा कृत्य, कहा- मिलेगा मुंहतोड़ जवाब

शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बर्बर लाठी चार्ज और इससे हुई मौत के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनरल डायर की तरह भाजपा की शांति पूर्ण मार्च को कुचलने का काम किया गया है।

भाजपा ने हमले को बताया जनरल डायर जैसा कृत्य, कहा- मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। फोटोः एएनआई।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बर्बर लाठी चार्ज और इससे हुई मौत के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनरल डायर की तरह भाजपा की शांति पूर्ण मार्च को कुचलने का काम किया गया है। नीतीश कुमार को मिलेगा मुंहतोड़ जवाबः राय उन्होंने साफ किया कि विजय कुमार सिंह की आहुति अकारथ नहीं जाएगी और नीतीश सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। नित्यानंद राय ने महागठबंधन की सरकार को जंगलराज 3.0 बताया। उनके अनुसार भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठी चार्ज को पूरे देश ने देखा है। लेकिन अब सरकार इस पर पर्दा डालने के लिए नया बहाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार द्वारा भाजपा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर आवाज बंद करने की साजिश पहले ही रची गई थी। नित्यानंद राय ने आपातकाल के दिनों को किया याद नित्यानंद राय के अनुसार 1975 में आपातकाल के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन की शुरूआत पटना की सड़कों से ही शुरू हुई थी। उस समय भी कांग्रेस की सरकार ने आंदोलनकारियों पर बर्रबरतापूर्ण लाठीचार्ज की थी। ठीक उसी तरह का लाठी चार्ज नीतीश-तेजस्वी की सरकार ने किया है। लेकिन भाजपा इससे डरने वाली नहीं है। वह भ्रष्ट और तानाशाह नीतीश-तेजस्वी सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी।

Edited By: Sonu Gupta