'वो सर तन से जुदा के लगा सकते नारे, फिर मुझसे सवाल क्यों'; घुसकर मारने वाले बयान पर बोले नितेश राणे

अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर और तोपखाना थाने में दो अलग-अलग मौकों पर भड़काऊ भाषण देने पर भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई है। नितेश राणे ने अहमदनगर में सकल हिंदू समाज आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसी दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। राणे ने मस्जिद में घुसकर मारने की बात कही थी।

Mumbai | BJP MLA Nitesh Rane says, "Yesterday I was in Ahilyanagar and Srirampur. There we came out in support of Mahant Ramgiri Maharaj ji. There was nothing new in the statement given by him. I can show you statements of a minimum of 10 Muslim scholars who have already… pic.twitter.com/xv3KPUaQvm— ANI (@ANI) September 2, 2024