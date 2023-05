नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर क्षुद्र राजनीति कर रहा विपक्ष: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

नया संसद भवन स्वतंत्र भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह संसद भवन केवल एक वास्तुशिल्प उपकरण नहीं है, यह वास्तव में भारत की जीवंत संस्कृति और विरासत की भावना का प्रतीक है। यह भारत के लोगों के लिए एक सम्मान है, जिन्होंने लगातार लोकतंत्र के मूल्य को बरकरार रखा है। यह पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे देशवासियों के संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है।

The new Parliament Building is a significant milestone in the journey of independent India. This parliament building is not merely an architectural instrument, it actually symbolises the spirit of India's vibrant culture and heritage. It is an ode to the people of India who have… https://t.co/YE4BqCZJ1v