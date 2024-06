'समस्या एनटीए और यूजीसी में है' NEET नीट पेपर लीक मामले पर जयराम रमेश ने मोदी सरकार से पूछे ये सवाल

धर्मेंद प्रधान के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपने (धर्मेंद्र प्रधान) पहले कहा थी कि यह कोई घोटाला नहीं है। दरअसल, समस्या एनटीए और यूजीसी में है। आज भी एनटीए और यूजीसी के चेयरमैन कौन हैं देखिए।

जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियां देने के लिए चार साल पहले नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाया। लेकिन आजतक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा एक नौकरी नहीं दी गई। हम इस मामले पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत है कि इन घोटालों में बीजेपी से जुड़े नेता शामिल हैं।

Congress leader Jairam Ramesh says, "In his first statement, the Education Minister (Dharmendra Pradhan) said that there has been no scam. The problem is in NTA and UGC... You should see who is the Chairman of UGC and NTA. You formed National Recruitment Agency…