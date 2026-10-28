'चुनाव जनता के समर्थन से जीते जाते हैं, प्रदर्शनों से नहीं', विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा

पीटीआई, अहमदाबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने मंगलवार को दावा किया कि वर्ष 2029 में भी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनेगी।

उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर जनता के बीच अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया।

अहमदाबाद के वाडज क्षेत्र में भाजपा की पदयात्रा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां न तो बांग्लादेश जैसी और न ही अल्बानिया जैसी स्थिति पैदा होगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव जनता के समर्थन से जीते जाते हैं, विरोध प्रदर्शनों और रैलियों से नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी भाजपा के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित पदयात्रा में शामिल हुए।